Rafael Cardozo y Patricio Parodi se enfrentaron en reto de hip hop donde el competidor histórico lo tildó de "sacolargo" en alusión a su relación con Luciana Fuster. La modelo estuvo apoyando al brasileño y no negó el curioso mensaje a tal punto que hizo un divertido gesto como si su pareja fuera "pisado", pero todo fue parte de una broma. "Yo no me amargo porque no voy a discutir con tremendo sacolargo", dijo el saliente de Rosángela Espinoza.