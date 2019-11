Patricio Parodi e Ignacio Baladán se enfrentaron en vivo con fuerte calificativo.

¿Se acabó la amistad? Patricio Parodi e Ignacio Baladán dejaron atrás su amistad y protagonizaron un tenso momento frente a las cámaras. El combatiente uruguayo se enfrentó al guerrero y cuestionó su calidad como capitán cuando estaba en los Guerreros.

"Estoy contento de estar acá porque me siento mucho más motivado acá que con Patricio como capitán, como capitán a mí no me motiva, no me sabe llevar, entonces prefiero a Pancho o a Mario como capitán prefiero estar acá para una final que al lado de Patricio", señaló Ignacio Baladán.

"Si tú no te sentías motivado en este equipo es porque como capitán, Rafael y yo armamos

una estrategia de poner a los mejores adelante y perdóname Ignacio, pero tú hoy en día estás con un pésimo nivel", le respondió Patricio Parodi.

