Ignacio Baladán protagonizó blooper en pedida de mano a Natalia Segura

“Vine hasta acá, directamente desde Perú, pasando por tu familia, me fui hasta Cali, como la aceptación de tu familia y nada, sabes que todo este tiempo nos dio la oportunidad a seguir sabiendo que somos el uno para el otro. Yo te quiero toda mi vida, no me quiero separar de vos, te voy a cuidar, te voy a amar, te amo y simplemente vine, para mí es un momento especial, te traje esto que sé que va ser especial para ti y quiero decirte con todo el amor del mundo, quiero que aceptes, que te voy a seguir cuidando toda la vida como lo he hecho todo este tiempo”, mencionó entre lágrimas el exchico reality.