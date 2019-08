Pancho Rodríguez recordó a Patricio Parodi la revancha del "Clásico del Pacífico"

"No vine acá a ser capitán, sino a competir contigo y en circuitos largos te tengo de hijo", dijo Pancho Rodríguez.

Vídeo: "No vine acá a ser capitán, sino a competir contigo y en circuitos largos te tengo de hijo", dijo Pancho Rodríguez.

Pancho Rodríguez le recordó a Patricio Parodi que no olvide revancha del Clásico del Pacífico.

¡No te hagas el loco! Patricio Parodi está más que seguro que los combatientes hicieron un complot contra Rafael Cardozo, pero Pancho Rodríguez salió al frente y le recordó la revancha por el Clásico del Pacífico.

"Yo no sé 'Pato' de dónde saca tantas cosas para hablar incoherencias, yo te voy a aclarar, yo no quise ser capitán porque no vine acá a ser capitán, sino a competir contigo y en circuitos largos te tengo de hijo", dijo un eufórico Pancho Rodríguez.

"Mi objetivo no es ser capitán, eso te lo dejo claro, así que ahora que estás con Austin empieza a entrenar para que pronto pongas la fecha de la revancha del 'Clásico del Pacífico', te estás haciendo el loco", finalizó el combatiente sobre su duelo con Patricio Parodi.

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!