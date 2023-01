Paloma Fiuza y su contundente opinión sobre Andre Bankoff, la nueva pareja de Cachaza

Paloma Fiuza no es ajena a la noticia sobre el nuevo amor de Carol Reali con el actor brasileño Andre Bankoff . La integrante de Esto es guerra se mostró feliz por la actual pareja de Cachaza y aseguró que siempre le deseará lo mejor a una de sus mejores amigas y compatriotas que conoció gracias al programa de competencia.

"Me parece muy bien. Yo creo que todos viven un proceso y si ella está bien, está tranquila y es su felicidad pues yo la apoyo. ¿Qué te puedo decir? Eso vi, no sé mucho, no lo conozco, pero a Cachaza yo la quiero muchísimo y siempre le voy a desear lo mejor a ella y si ella está feliz, yo estoy por ella. Hay que ir más a Brasil", señaló.