Nicola Porcella sorprendió a Angie Arizaga con comentario y ella reaccionó así.

En el reciente programa de Esto es guerra, Nicola Porcella sorprendió a Angie Arizaga con inesperado comentario sobre su desempeño en las definiciones de los circuitos extremos. El capitán de los Guerreros se pronunció así de la popular "Negrita".

"Lo que dijimos ayer es que a Angie no le gusta definir y yo la estoy obligando a definir. Sabemos que Angie no es buena definiendo. Tengo a una Paloma Fiuza que era quien me definía los puntos", comentó Nicola Porcella.

