Natti Natasha compartió video de María Pía Copello bailando "Despacio"

La exconductora del reality se unió a la fiebre del "Despacio Challenge".

¡De talla internacional! María Pía Copello se unió a la fiebre del "Despacio Challenge" al grabarse bailando al ritmo de la última canción de Natti Natasha "Despacio". La cantante urbano no dudó en repostear el clip en su cuenta de Instagram.

➤ Mira: María Pía Copello cautivó con espectacular baile al ritmo de "Tusa"

"Desde #Peru María Pía Copello no se queda atrás con el #DespacioChallenge Vamos todos a bailar desde casa. Repost Pia Copello: No pude quedarme atrás… me arreglé un poco y a hacer el #despaciochallenge #nattinatasha", comentó la reconocida cantante urbana a través de su cuenta de Instagram.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

María Pía Copello sufrió vergonzosa caída cuando bailaba en bikini