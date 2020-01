María Pía Copello cautivó con espectacular baile al ritmo de "Tusa"

La exconductora de EEG sorprendió a sus seguidores con tremendo baile.

María Pía Copello cautivó a todos sus fanáticos de las redes sociales al grabar un espectacular video al ritmo de "Tusa" de Karol G y Nicki Minaj. La exconductora de EEG estaba celebrando su cumpleaños junto a Peter Fajardo y Katia Palma cuando se le ocurrió realizar inesperada coreografía.

"Bailando como si fuera mi cumple. It's my birthday. Hoy solo me queda agradecer: por mi familia, por mis amigos y por ustedes. ¡Que vengan los 43!", escribió María Pía Copello junto al gracioso video que grabó durante su reunión por su gran día.

