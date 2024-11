Michelle Soifer a Said Palao por sus reclamos: Te pones a llorar

Said Palao no dudó en reclamar un error de los combatientes para quitarle los 200 puntos que ganaron y Michelle Soifer no dudó en defender a su equipo, señalando que los guerreros también cometieron una equivocación. El deportista le preguntó si era una queja y la cantante no lo toleró. "El que está llorando eres tú porque le hemos quitado el cubo (de 200 puntos) Como te ganamos el cubo te pones a llorar", sentenció.