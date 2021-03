Melissa Loza perdió competencia frente a Paloma Fiuza por inesperada caída en vivo

La "Diosa" estaba a punto de tocar la campana, pero se tropezó y eso fue aprovechado por la combatiente.

¡Por poquito! Melissa Loza perdió competencia frente a Paloma Fiuza por inesperada caída en pleno juego extremo. La "Diosa" estaba a punto de tocar la campana, pero se tropezó y eso fue aprovechado por la combatiente que terminó ganando un punto más para su equipo.

➤ Mira: Ducelia Echevarría celebró efusivamente tras ganar juego a Alejandra Baigorria

La guerrera histórica no lo podía creer tras caer intempestivamente en el tramo final del circuito. Johanna San Miguel no salía de su asombro por la forma de perder un punto los Guerreros e incluso la voz en off se emocionó a tal punto que se declaró Combatiente.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría protagonizaron tenso momento en vivo