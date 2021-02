La "Patrona" se equivocó en plena competencia y eso fue aprovechado por la competidora de Pozuzo.

¡Invencible! Ducelia Echevarría celebró efusivamente tras ganar juego a Alejandra Baigorria. La "Patrona" se equivocó en plena competencia extrema y eso fue aprovechado por la competidora de Pozuzo para tocar la campana y darle el punto a los "Combatientes".

Ducelia Echevarría venció a Alejandra Baigorria en su primer juego extremo

La pareja de Said Palao olvidó el orden de colocar las pelotas y Johanna San Miguel no dudó en molestarse ya que el punto que se jugaban era para que Gino Assereto vuelva al equipo de los "Guerreros". "Eso no puede pasar. Nos estamos jugando a Gino por favor", precisó la conductora.

Alejandra Baigorria y Ducelia Echevarría se dijeron de todo en vivo