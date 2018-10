Melissa Loza enfrentó a productor Peter Fajardo y él impactó con esta respuesta.

En el último programa de Esto es guerra, Melissa Loza se enfrentó al productor general Peter Fajardo por no elegirla para el equipo de los Guerreros, pero la modelo nunca imaginó que él enfatizara su desempeño en la competencia con contundente mensaje.

"Estoy sorprendida y decepcionada con Peter Fajardo. Todos saben que yo he formado mi carrera contigo, tenemos una amistad de años y que mi trayectoria ha ido de la mano contigo. Me afecta muchísimo que no haya sido para ti una prioridad y eso no me lo puedo guardar porque me duele", comentó Melissa Loza.

El productor general dejó impactada a la guerrera al responderle tras su intervención. "Que esto no te desmotive, al contrario, tu nivel no es el mismo de antes y tu lo sabes. A mi me dicen que porque no traigo gente nueva al programa y yo siempre digo lo mismo 'los mejores están acá'. Por eso estás acá", sentenció.

