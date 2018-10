¿Melissa Loza se molestó por el retorno de Michelle Soifer a los 'Guerreros'?

En el último programa de Esto es guerra, Melissa Loza se molestó con el equipo de los "Guerreros" tras elegir a Michelle Soifer en vez de la histórica guerrera. La modelo hizo notar su incomodidad y envió contundente mensaje a sus compañeros.

"No voy mentir sí estoy incómoda. Y más incómoda estoy decepcionada porque pensé que había una amistad y no fue así. A parte, creo que la gente es consciente que siempre le he dado los puntos en todas las finales. Tengo mucho que decir", dijo Melissa Loza.

