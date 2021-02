La conductora recomendó a la modelo que se vaya a México y ella le respondió así.

Luciana Fuster sorprendió a Rebeca Escribens con tremendo comentario cuando la conductora de espectáculos le recomendó que se vaya a México debido a su propuesta laboral en el extranjero. La combatiente aprovechó el momento para darle inesperada recomendación a la artista.

➤ Mira: Los "Combatientes" bailaron clásicos temas de Combate

Luciana Fuster se enojó al terminar de la peor manera en pleno juego

"Rebeca la escucho todas las mañanas diciendo que su esposo y que está celosa. Yo espero que cuando me toque seas objetivo. No me vayas a venir con escenas de celos", comentó la modelo inmediatamente a la conductora, quien solo atinó a reírse por la inesperada respuesta.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Luciana Fuster y su reacción al mencionar a Austin Palao en pleno juego