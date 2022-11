Luciana Fuster se incomodó por reclamo de Johanna San Miguel contra combatientes: Reglas de los guerreros

El equipo de los combatientes estaba a punto de ganar una ronda de preguntas frente a los guerreros cuando la conductora Johanna San Miguel hizo un reclamo en contra del bando liderado por Renzo Schuller. La "Mamá leona" mencionó que se debe respetar las reglas originales del juego y dijo que Matías Ochoa no adivinó la palabra correctamente.

La expareja de Azul Grantón escuchó la descripción de Said Palao para que intente adivinar la palabra "abdominales", pero el competidor lo dijo en singular "abdominal" y esto generó que Johanna haga su reclamo al precisar que no se debe continuar con el circuito si no dicen la frase exacta. Luciana Fuster adivinó su palabra pero quedó sin efecto.