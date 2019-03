Luciana Fuster hizo grave denuncia sobre cuenta falsa en Facebook.

Luciana Fuster hizo una grave denuncia a través de sus historias de Instagram sobre una cuenta falsa en Facebook que se hace pasar por ella. La integrante de Esto es guerra puso en alerta a sus millones de seguidores con esta fuerte advertencia.

"Estoy molesta e indignada porque estoy recibiendo mensajes de chicas preguntándome si es que tengo una cuenta en Facebook por donde les escribe. La verdad es que no. Me mandan conversaciones de gente sin escrúpulos que se está haciendo pasar por mi y tal vez en Instagram. Les dicen que yo les voy haré un casting para entrar en Esto es guerra y que no les cuenten a sus papás. Que tienen que hacer un viaje conmigo y es totalmente falso", expresó Luciana Fuster.

La pareja de Emilio Jaime pidió a sus fans que denuncien a la página que se hace pasar por ella para realizar un supuesto casting para el reality. La modelo mostró algunas imágenes de las conversaciones que le enviaron sus seguidores y aclaró sus cuentas oficiales.

