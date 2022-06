Luciana Fuster tras conocer a Aitana, sobrina de Patricio Parodi : "Quiero tener tres hijos"

El instinto maternal se abrió a flor de piel a la influencer peruana, quien no descarta tener una extensa familia en un futuro e incluso se animó a decir que le encantaría tener tres hijos, pero en unos años más adelante porque ahora es muy joven en pensar en formar un hogar.

"Ahora no porque estoy bien chiquita. Yo quiero tener tres y no entiendo por qué. Normalmente la gente que quiere tener de tres a más es porque creció en un entorno grande y mi familia es chica. Y siempre he tenido la idea de tener 2 hombres y 1 mujercita", detalló la modelo.