Katia Palma se burló en EEG: Johanna San Miguel está llorando.

Katia Palma intentó "tranquilar" a Johanna con un singular mensaje: "Señora, no se pique, no llore porque que se vaya uno de sus guerreros me da una pena". Pero la presentadora causó un efecto contrario pues Johanna se defendió al asegurarle que la permanencia de Katia tendría fecha de caducidad. "Como tú te vas a ir terminando este verano y te vas a retirar o sea las cosas como son", sentenció.