Katia Palma exigió drástica sanción para Johanna San Miguel

Johanna San Miguel no soportó que Katia Palma se burle del bajo puntaje de los guerreros y le jaló el cabello frente a todos. Esto no fue del agrado de la conductora de los combatientes, quien pidió a la producción de Esto es guerra una drástica sanción contra su compañera. "Tú estás bien malcriada. Fuera de bromas. ¿Por qué no le restan puntos a los conductores? Si te jalo el pelo te dejo pelona", dijo.