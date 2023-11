Katia Palma no descarta juntarse con Johanna San Miguel: "Más adelante".

Sí, claro, cuando empezó EEG fue un fenómeno, no por nada está muchos años al aire. Por supuesto me parece entretenido y conducirlo va ser una experiencia nueva, porque yo he vengo de hacer otra clase de reality que no es tanto de competencia. Además, tuve un par de meses conduciendo Calle 7, que era un formato parecido a esto, pero mi experiencia va más por la conducción como Yo Soy, en donde estuvo bastante tiempo. Yo no estoy para juzgar a los chicos, sino para apoyarlos en el programa.