¿Katia Palma lanzó dardo a Johanna?: "Ahora hay un buen líder en los guerreros"

Sus palabras llamaron la atención de Mario Hart, quien aseguró que la actriz quiso decir que Johanna San Miguel es "mala líder, una persona complicada que no da paz al equipo. Esto es muy fuerte". Sin embargo, Katia Palma no dudó en responderle, aclarándole que ella pondrá orden entre los guerreros. "Él está interpretando otras palabras. Yo estoy diciendo que he venido a poner un poco de paz y de orden, que estén tranquilos y concentrados", acotó.