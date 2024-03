Rosángela Espinoza se quebró al sufrir lesión por chocar contra Karen Dejo

La chica reality le exigió respeto a la bailarina luego de llamarla "Sor Ángela" en pleno programa en vivo. “Hay una cosa que si no me gustó que dijo Sor ra, entonces yo creo que sonó muy feo y yo la verdad que palabras necias, oídos sordos, pero igual tú sabes que el televidente escucha y eso no me gusta”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.