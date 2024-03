Karen Dejo derrotó a Rosángela Espinoza y así celebraron los combatientes

Rosángela Espinoza expresó su molestia luego de competir contra Karen Dejo por el forcejeo que ocurrió en plena competencia, donde la combatiente evitó que la guerrera corriera hacia la campana. "Solo quiero decir algo. Karen, tú y yo si vas a jugar de esa manera, cargándome y agarrándome como lo juega Michelle y Vania, te equivocaste. Tú me has agarrado. Ok, ahora vas a ver".