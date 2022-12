Jota Benz y Angie Arizaga se conmovieron al regresar a Esto es guerra para la gran final de los 10 años

"Nadie me dio la espalda, nadie me ha dejado caer. Mi hermano, mis compañeros, Johannita, Renzo que ha estado pendiente al máximo, a Peter y me siente feliz. Agradecer que pude tener una operación y el proceso será largo, pero no imposible", expresó Jota entre lágrimas y frente a la mirada atenta de Angie, quien no pudo evitar conmoverse.