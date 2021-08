¿Jota Benz le dará anillo de compromiso a Angie Arizaga a finales del 2021?

Patricio Parodi reveló que la pareja tiene planes antes de fin de año y la "Negrita" hizo el gesto de una posible boda.

Jota Benz tendría planes de matrimonio con Angie Arizaga según Patricio Parodi al revelar que el cantante urbano le daría un anillo de compromiso antes de fin de año. La popular "Negrita" hizo el gesto de pedir una sortija mientras que el guerrero histórico reafirmara que se vienen buenas noticias.

➤ Mira: Alejandro Pino imitó a Angie Arizaga y su singular forma de celebrar triunfo de los Guerreros

El hermano de Gino Assereto no negó lo que se interpretó frente a las cámaras de Esto es guerra. "Hay planes para el 2021. Antes de fin de año hay noticias. No las puedo decir porque no sería sorpresa", comentó Patricio. ¿Será que este año la pareja se comprometerá?

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Angie Arizaga dedicó inesperada canción a Jota Benz junto a los Guerreros