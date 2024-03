Johanna arremetió contra Katia Palma: “Busca tu identidad”

“Me molesta el simple hecho de que tal vez piensen que yo estoy fingiendo, que me estoy haciendo la lesionada cuando no es así, porque yo tranquilamente me puedo parar a un lado, cobrar tranquila y no competir, pero yo estoy compitiendo por mi equipo y dando lo mejor. Y esa fue la reacción que tuve porque escuché a Katia decir ‘ay, es abandono’ cuando no sabe el dolor que estoy sintiendo en el brazo izquierdo, o sea falta de empatía de su parte”, mencionó la ‘guerrera’.