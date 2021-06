Hugo García: ¿Por qué regresó a EEG si pasó a zona de reserva al no completar reto de altura?

Mario Hart pidió a la producción si Gino Assereto ya puede regresar ya que él también quedo fuera del reality semanas atrás.

Hugo García regresó a Esto es guerra pese a que en el programa anterior pasara a zona de reserva al no completar reto de altura extrema. Johanna San Miguel explicó que el guerrero no pudo terminar el circuito por un tema de producción y decidió quedarse estático. "Se acercó a producción y dijo lo que sucedió. Hugo fue claro", expresó la conductora.

Gian Piero Díaz no cuestionó la decisión del Tribunal y Mario Hart aprovechó el momento para pedir a la producción si Gino Assereto ya puede regresar a EEG ya que él también quedo fuera del reality semanas atrás al no pasar el mismo juego de altura extrema. Como se recuerda, el hermano de Jota Benz quedó en zona de reserva por no cumplir un reto a más de 40 metros de altura.

