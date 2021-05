Hugo García no quiere regresar a los Guerreros pese a decisión del equipo

Los Guerreros pidieron el regreso de Hugo, pero él recordó que antes su equipo le dio la espalda.

Hugo García sorprendió a los Guerreros al no querer regresar a su exequipo luego que nombraran a los primeros tres competidores del nuevo bando amarillo y turquesa. Los Guerreros pidieron el regreso del "Baby", pero él recordó que antes su equipo le dio la espalda y se sintió muy confundido.

"Me alegra mucho poder regresar a los Guerreros, estoy súper confundido. No sé realmente si quiere regresar o no. Me dolió en ese momento ser el menos votado del equipo. Sentí que me dieron la espalda y que no fui su primera opción. Me sentí un poco frustrado", cuestionó el "Baby" antes que el Tribunal lo obligue a acatar la decisión de los Guerreros.

Hugo García se molestó con el Tribunal tras casi quedar eliminado de EEG