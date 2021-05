Luana Barrón pidió su eliminación para que Hugo García se quede en EEG

Mario Hart aceptó la decisión de la modelo y ella quedó eliminada del reality de competencia.

Luana Barrón pidió su eliminación para que Hugo García se quede en Esto es guerra y logre ganar la temporada junto al equipo de los Combatientes. Mario Hart aceptó la decisión de la modelo y ella quedó eliminada del reality de competencia mientras fue aplaudida por todos sus compañeros.

➤ Mira: Alejandra Baigorria y su reacción al perder competencia extrema frente a Luana Barrón

"Siento que Hugo es una pieza fundamental en le equipo y en esta oportunidad, siendo sincera, yo creo que me pongo a un lado y que Hugo se quede porque se merece estar aquí. En el tiempo que esté afuera me prepararé si es que en un algún momento me invitan al programa", precisó la excombatiente.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Hugo García se impuso en reto extremo contra los Guerreros y lideró puntaje para los Combatientes