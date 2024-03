Hugo García perjudicó a los combatientes al perder puntos por este motivo

Hugo García hizo que los combatientes perdieran 300 puntos por un ácido comentario en contra de la producción. Y es que el capitán no toleró que también les restaran la misma cantidad de puntos porque Macarena Vélez no se lanzó. "Le agradezco los 300 puntos menos", dijo el modelo en tono sarcástico, por lo que Mister G lo castigó. El resto de los rojiverdes trató de calmarlo para que no siga hablando, pues le preguntaron si tenía algo más qué decir.