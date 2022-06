Hugo García confesó que le costó ganarse al papá de Alessia Rovegno: "Era un poco celoso"

El integrante de Esto es guerra reveló que al inicio de su relación no le fue fácil ganarse la confianza del padre de la nueva Miss Perú Universo 2022 pues sentía que era un poco celoso, pero ahora se lleva muy bien con toda la familia Rovegno Cayo y agradece el bien recibimiento que tiene.

"Al comienzo, sí. Tengo que reconocer que al comienzo sentía que era un poquito celoso, pero nada su papá es una súper increíble y su mamá también; toda su familia en realidad. Gracias a Dios desde el primer día me llevo súper bien con ellos. Me han tratado de la mejor manera y me recibieron con mucho cariño", manifestó.