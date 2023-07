Gino Assereto regresó a EEG: "Me derrumbé y quise estar encerrado".

"Han sido dos meses un poco tensos para mí. No es novedad que hay veces en que suelo estar con la energía arriba y lo que sucedió anteriormente hizo que me derrumbe. El primer mes no quería saber nada de nadie, quise estar encerrado y quería pensar en la situación y por qué había sucedido. A veces simplemente decimos 'lo lamento', pero no nos damos el tiempo para pensar la detonante de nuestro error", expresó la expareja de Jazmín Pinedo.