En el reciente programa de Esto es guerra, Gian Piero Díaz se enfrentó a Austin Palao por lanzar camiseta de los 'Retadores' luego que el competidor fuera enviado a zona de riesgo. El hermano de Said Palao se incomodó por el anuncio y tiró su camiseta en vivo.

Gian Piero le aconsejó que no aceptable su inesperada reacción y le pidió que tenga respeto a su equipo. "Sobre la camiseta se me entró la otra y dije bueno me la voy a poner. No fue una mala intención al tirar la camiseta. Pido disculpas y no volverá a pasar", comentó Austin Palao.

