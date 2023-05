Flor Ortola lanzó cruel broma sobre Gabriela Herrera tras baile EEG

Facundo González no se quedó callado y aseguró que todas las parejas de "Baila conmigo" bailaron pésimo e hizo notar su gran enojo al quedar sentenciado junto a Onelia Molina en la primera fecha de la secuencia. "Avisen si van a votar bien porque para eso no ensayo y me quedo en mi casa. La gente no baila y yo sí bailo", dijo antes de retirarse en backstage.