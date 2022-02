¿Flavia Laos y Austin Palao confirmaron romance tras ser captados besándose apasionadamente?

En un adelanto de las imágenes, el programa "Amor y Fuego" mostró cómo Flavia Laos luce muy sonriente el beso de Austin Palao, quien no dudó en tocar tiernamente sus labios. ¿Tras la difusión del video, se animarán a confirmar su romance?

Ya lo había adelantado Flavia Laos que el exintegrante de Esto es guerra , Austin Palao, es la persona que hoy le gusta y así lo reveló la bella modelo al confesar si bien ambos no tienen una relación, sí se están conociendo.

"No es que tengamos una relación amorosa y ya lo he aclarado. Nos estamos conociendo y somos amigos, pero es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo y es una persona espectacular", precisó la expareja de Patricio Parodi.