¿Luciana Fuster y Flavia Laos se lanzan indirectas en redes sociales por Patricio Parodi?

La enemistad entre Luciana Fuster y Flavia Laos ya es bastante notoria y el último lunes en el programa, la actriz no dejó de mandar algunas indirectas a su examiga y pareja de Patricio Parodi . "No llamar a todo el mundo 'amigas'" , fue su consejo.

La ex de Patricio Parodi además confirmó que le gusta Austin Palao, quien estuvo con Luciana Fuster. "Es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo", confesó. Al parecer, a la modelo no le gustó que Flavia Laos opine sobre los "códigos" y en su Instagram pidió preguntas a sus seguidores.