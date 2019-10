Facundo González aconsejó a Hugo García que ya no viaje con mucho con su novia Mafer Neyra.

Facundo González: Ya me aburrí de ganarle a Hugo García.

¡Quiere otro rival! Facundo González se está acostumbrando a ganarle a Hugo García y eso provocó que en uno de los juegos de Esto es Guerra se pronuncie sobre sus constantes triunfos ante el guerrero.

"Cuando me dijeron vas a competir contra Hugo para ocupar el lugar de Austin (Palao) dije tengo la valla alta. Para mí Hugo es uno de los mejores, pero creo que está andando mucho en motocicleta, no sé qué está haciendo con Mafer, viaja mucho, que ya estoy aburrido de ganarle, así que si me pueden cambiar con otro, gracias", fue el pedido de Facundo González.

Hugo García le respondió al wacho y le recordó que solo le ganas en las "definiciones tontas", pero en los circuitos de afuera nada. "Hasta enfermo te he ganado, hermano", aseguró el popular Baby.

