¿Hugo García no se quiere casar con Mafer Neyra?

¡Inesperado! Hugo García tuvo un viaje de ensueño con Mafer Neyra a Francia y sus seguidores se preguntaron si el integrante de Esto es guerra le habría propuesto matrimonio a su novia. Sin embargo, el guerrero sorprendió con contundente respuesta en detrás de cámaras.

"Si ya pasé los cuatro años ya no le tengo miedo a nada. Como ha sido un viaje de trabajo, no es el momento. El escenario se prestada, pero todavía no es el momento preciso igual yo quiero hacer algo más sorprendente. No creo que estar tan lejos porque están que me ponen ultimátum", señaló Hugo García para el videoblog de EEG.

