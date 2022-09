Facundo González se molestó en pleno juego y Mister G lo 'troleó': "Conoces todas las discotecas"

Facundo González lució muy incómodo durante uno de los juegos de Esto es guerra cuando no supo adivinar el nombre del "Parque de las Leyendas". La voz en off oficial de EEG, Mister G , lo troleó frente a los guerreros y combatientes al recordar que el competidor lleva viviendo muchos años en Perú.

Durante la competencia de "¿Dónde estoy?", Melissa Loza intentó soltar algunas pistas para que el guerrero logre mencionar el nombre del zoológico ubicado en el distrito de San Miguel. "¿Qué tiene que ver las leyendas con el zoológico? Yo no sabía (el nombre), no me echen la culpa", gritó el popular "Wacho" frente a los guerreros.