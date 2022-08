Paloma Fiuza se incomodó con Facundo González al no recordar su plato favorito en plena competencia

Facundo González quedó sorprendido durante un juego de Esto es guerra al ver la inesperada reacción de Paloma Fiuza cuando la guerrera lució incómoda al saber que el competidor argentino olvidó por completo su plato favorito y lo que no le gusta comer. La modelo no pudo ocultar su molestia en vivo.

"Pica y empieza a llorar. Lloras mucho. Ponen el ceviche y a mí no me gusta. Me encanta el ají. Claro. Se nota que lo recuerdas", explicó la mejor amiga de Angie Arizaga. Facundo solo atinó a reírse al recordar después que a su expareja le gusta el ají y no come las cebollas cuando pide un delicioso plato de ceviche.