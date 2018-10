Fabio Agostini recibió drástica sanción tras "explotar" en pleno juego

En el último programa de Esto es guerra, Fabio Agostini recibió drástica sanción de la producción tras "explotar" en pleno circuito al tirar los implementos de un juego por perder contra Rafael Cardozo. El "Galáctico" se mostró muy incómodo por la falta de apoyo de sus capitanes.

El retador se incomodó al enterarse que sus capitanes prefirieron mantener 15 puntos y suspenderlo todo el programa. "Estoy dando puntos. Mis capitanes lo saben y estoy dando puntos. A pesar de eso no me valoran y por 15 puntos me dejan fuera. Por estos dos personajes ya no parto el lomo", comentó Fabio Agostini.

