Fabio Agostini no acepta el regreso de Ducelia Echevarría a EEG: "Deberías estar en tu casa"

La polémica regresó a Esto es guerra tras el retorno de Ducelia Echevarría a los combatientes después de ser suspendida por faltarle el respeto a Johanna San Miguel. Fabio Agostini no se quedó callado y pidió al Tribunal de EEG que no entiende el motivo por el cual la modelo volvió al programa.

"Tribunal no debería estar en los guerreros ni en los combatientes. Debería estar en su casa. ¿Qué hace aquí? Ahora cuando venga Rafa, ¿también lo van a premiar? No entiendo, aquí la gente se porta mal y lo premian. De verdad es increíble que estés aquí. Es increíble", señaló el combatiente frente al asombro de Ducelia.

La "Reina de Pozuzo" se defendió de las críticas del "Galáctico" y le pidió que sea consecuente en lo que hace ya que días atrás se portó como un amigo y ahora pide su eliminación. Ella precisó que el competidor la quiere dejar mal parada, pero se cansó de sus calificativos. "El hipócrita estás siendo tú o quieres ser mi amigo o no. ¿Tú eres perfecto?".

El hermano de Bruno Agostini cuestionó los comentarios de Echevarría ya que sostuvo que si todo el mundo le da con palo es porque la combatiente tiene malas acciones con la gente. "Si yo te he saludado es porque soy educado y no como tú. Tribunal, ¿se da cuenta que no ha cambiado? Ni cambiará", precisó.