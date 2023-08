Alejandra Baigorria amenaza con abandonar EEG si Rafael sigue como capitán

"Producción, a esto me refiero con la incomodidad de estar en este equipo. Yo no estoy nada cómodo porque no puede ser que en un mismo equipo haya peleas de egos por quien agarra el micro o quien es el capitán. Todo el día están peleando porque Rafael no tiene nada mejor que hacer que buscar como hacer perder puntos. Yo no me siento nada cómoda en este equipo", comenzó diciendo la rubia.