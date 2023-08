Alejandra Baigorria tuvo que responder una incómoda pregunta sobre su permanencia en el equipo de los combatientes. La "Patrona" sorprendió a todos al afirmar que hoy en día se siente más cómoda en los guerreros pues considera que no están sus integrantes originales como su novio Said Palao. "Hoy en día es diferente a lo que sentía hace 8 años. Es imposible que deje de amar al equipo donde yo nací, pero hoy me siento más cómoda en los guerreros", agregó la empresaria de Gamarra.