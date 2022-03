Ducelia Echevarría quedó suspendida de Esto es guerra hasta nuevo aviso

La integrante de los "Guerreros" se mostró sorprendida por el anuncio del Tribunal y no dudó en acercarse al micrófono para pedir explicaciones del motivo de su suspensión. "No hice nada malo. No entiendo el motivo. Patricio me está mirando y me dice que no sabe el motivo. ¿Por qué motivo? ¿No entiendo?", preguntó Echevarría.