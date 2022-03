Allison Pastor a Ducelia Echevarría: "Me das risa, te quejas cuando tú has sido combatiente"

"Siempre viene la victimización por parte de los Combatientes. Desde que yo he estado en los Combatientes ha sido así, entonces hay que acostumbrarnos nada más. ¿Qué vamos a hacer?", fue lo que dijo Ducelia a Johanna San Miguel.

De inmediato, Allison no tardó en responder y encararla en vivo. "Ducelia, tú me das risa porque tú también has sido Combatiente, empezaste ahí. Qué doble moral.", comentó. La pozuzina respondió de manera tajante y explicó el motivo por el que se retiró de los Combatientes.