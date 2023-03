Ducelia Echevarría besó apasionadamente a Piero Arenas y ocurrió inesperado accidente

La integrante de los combatientes tenía que callar a Piero con un beso, pero lo que ella no contaba que el novato guerrero mencionara el ampay donde se le ve a la "Poderosa" con un nuevo galán en una discoteca. "Es que no sé con lo de tu ampay, yo no sé y no me siento bien. No quiero ser plato de segunda mesa", señaló el guerrero.