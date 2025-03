Piero Arenas puso nerviosa a Vania Torres en detrás de cámaras

Piero Arenas no dudó en elogiar a Vania Torres en detrás de cámaras de Esto es guerra a tal punto que no la dejaba en paz y se acercaba a ella para olerla pues afirmaba que le encanta el mar ya que es surfista. "(Huele rico su cabello) Así es todo el tiempo. Castígalo, por favor. Seguro ni se baña. ¿Me lamió? Ay no", expresó la competidora, quien no dudó en ponerse nerviosa por el acercamiento de Piero. ¿Arena le gustará Vania?