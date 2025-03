Gabriel Meneses le robó efusivo beso a Vania Torres

“¿Así? Yo no sabía. No, no, es mi amigo, me cae bien, se le extraña acá, en verdad, este, yo ya lo he dicho un montón de veces, y una de las razones por las cuales me ha ido bien aquí es porque él me ha apoyado y muchas veces he estado a punto de irme o de que me boten y me ha apoyado y yo lo he sentido, así que yo se le extraña, le mando un saludo, pero somos amigos”, expresó Torres.