Gabrieli Moreira, la expareja Fabio Agostini, se mostró decidida a retar en vivo a Ducelia Echevarría para poder ingresar a Esto es guerra. La bella modelo no dudó en pedir a la producción del programa para que la convoquen a EEG. "No sé porque no me llamaron aún. Yo estoy acá para trabajar. Soy deportista hace más de 10 años, entreno todas las competencias, pero si fuera a entrar quiero competir con las antiguas como Ducelia", expresó la deportista brasileña.